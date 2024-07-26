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Сон менее шести часов в сутки увеличивает риск ранней смерти на 30 процентов

Сон менее шести часов в сутки увеличивает риск ранней смерти на 30 процентов

Кроме этого у недосыпающих людей снижаются когнитивные функции.В ходе презентации на форуме «Здоровое общество» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказался о недосыпании, по его словам люди, спящие менее 6 часов в сутки, на треть имеют более высокий риск ранней смерти.

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