Сон менее шести часов в сутки увеличивает риск ранней смерти на 30 процентов

Кроме этого у недосыпающих людей снижаются когнитивные функции.В ходе презентации на форуме «Здоровое общество» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказался о недосыпании, по его словам люди, спящие менее 6 часов в сутки, на треть имеют более высокий риск ранней смерти.