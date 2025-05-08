Депутат Колесник: ВСУ не всегда выполняют приказы из Киева

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что, по сравнению с 7 мая, число атак украинских беспилотников сократилось, однако их активность по-прежнему остается на высоком уровне.
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