Неделями полы остаются чистыми: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало Юлия ЧелкановаВ современном мире, когда время становится настоящим роскошным товаром, многие люди стремятся найти быстрые и эффективные способы уборки своего дома.