Телебашня Петербурга окрасится в цвета Ленты Ленинградской Победы

8 сентября петербургская телебашня присоединится к памятной световой программе города. Как сообщила пресс-служба филиала РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр", на ней зажгутся оливковый и зелёный цвета, повторяющие гамму Ленты Ленинградской Победы.
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