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Левандовски хочет только в «Барсу» и не рассматривает другие варианты. Контракт на 3 года согласован

Роберт Левандовски рассматривает лишь вариант с переходом в «Барселону». Через своего агента форвард «Баварии» сообщил руководству каталонского клуба, что не будет рассматривать предложения от других команд, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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