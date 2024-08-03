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Царьград

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Экс-начальника ОМВД города Иваново осудили на 4 года условно

Экс-начальника ОМВД города Иваново осудили на 4 года условно

Он признал себя виновным.Бывшего начальника ОМВД России по Фрунзенскому району города Иваново Евгения Посаженникова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за превышение полномочий.

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