Экс-начальника ОМВД города Иваново осудили на 4 года условно

Он признал себя виновным.Бывшего начальника ОМВД России по Фрунзенскому району города Иваново Евгения Посаженникова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за превышение полномочий.
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