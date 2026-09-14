Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

Новости На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью.
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Комментарий редакции сайта СКУ(У):
Уважаемый Автор может сколько угодно возмущаться коррупцией и отношением к коррупционерам на Украине, сравнивать это ее отношение с другими странами но, надо полагать, Автор забывает главное: на Украине капитализм. А этот значит, что коррупция лежит в самом фундаменте государства.
Но почему в других государствах с высших чиновников и их родственников иногда спрашивают, а с украинских- нет? В чем разница- те же тоже государства капиталистические.
А разница в том, что в государствах буржуазной демократии (БД)- жесткой скрытой диктатуры крупного финансового капитала- коррупция тоже прикрыта, как и диктатура. В самой системе выборов и законодателей, и выборах/назначениях высших чиновников заложении коррупционная основа, которая и являющаяся фундаментом любого капиталистического государства.
Но и формы капитализма бывают разные.
В демократии с коррупцией борьба идет, адвокаты работают, если удается избежать широкой огласки- тоже все в порядке…
При режимах пожестче- например, в Грузии при Саакашвили- правители стараются все коррупционные ручейки слить а одно русло- к себе.
В форме фашизма тоже идет борьба с коррупцией, но исключительно в интересах диктатора- крупного финансового капитала, установившего фашизм в данной стране. Надо же пресечь разные вольности и инициативы. Народ в фашизме должен строго выполнять, а не какие-то посторонние мысли иметь.
А Украина, она особая, Украина сегодня- вполне… эксклюзивное изделие: во-первых, она нанята западным капиталом для вооруженной борьбы с РФ- через своих правителей, во-вторых, присутствует анархическая составляющая: такая себе помесь нацизма, ориентированного на режим гитлеровский с этаким «Гуляйполем»- национальная черта характера…
И, в третьих, не это главное. Финансовый капитал Запада нанял украинскую «элиту» для борьбы с РФ- руками простых украинцев, конечно. И привез, внедрил в нее нацизм- как и в Германию в начале 1930-х. А своим наемникам платить надо. Но как платить? Открыто ставить президента и министров чужого государства на ставку? Пока рановато так наглеть.
А «подкармливать» страну «гумманитарно»- и разрешать «элите» огромную часть подкормки прикарманивать- вполне можно, работает же! Ну чем не ставка зарплаты?! А купюры самой модной валюты еще нарисуют- Трамп пока не перехватил управление этой художественной студией ФРС.
И еще одно: как и положено в фашизме- необходимо всех повязать круговой порукой- что бы никто потом отбежать, соскочить с крючка не смог. Солдатиков и рядовых бандеровцев на своем уровне- побоищами в населенных пунктах места пребывания, а высших чиновников- на своем. И на всех есть какой-то компромат.
А то вдруг кому из них начнут приходить в голову… авторские мысли- неправильно же может получиться. Вот и создают условия, когда шаг вправо, шаг влево- не обижайся- ничего же личного…
ОНИ ТАМ ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ!!
Нашим хохлы не чета!
В своем государстве надо работать над коррупционерами. там сами разберутся..