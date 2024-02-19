Четырехдневка наступила: Россияне будут меньше работать

На этой неделе россияне будут меньше работать: их ожидает четырехдневная рабочая неделя. Рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Дня защитника Отечества, которое традиционно отмечается 23 февраля.
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