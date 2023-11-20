Мостовой: посещаемость игры медиакоманды унижает профессиональный футбол

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что на товарищеском матче между московским "Динамо" и клубом из медиалиги 2DROTS был установлен рекорд посещаемости на "ВТБ Арене" в 2023 году, передает "Евро-Футбол.