Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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5.5 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

5.5 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

Дополнение 4.ОТКЛИКИ НА НОВУЮ ХРОНОЛОГИЮ.Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Почему мы решили написать такое дополнение? Дело в том, что нас часто спрашивают: как реагирует научная общественность на ваши работы? Знают ли о них историки? Что говорят? Каковы возражения и где их можно прочитать? Что вы отвечали Вашим оппонентам? Наш ответ таков.

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