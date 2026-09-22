5.5 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

Дополнение 4.ОТКЛИКИ НА НОВУЮ ХРОНОЛОГИЮ.Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Почему мы решили написать такое дополнение? Дело в том, что нас часто спрашивают: как реагирует научная общественность на ваши работы? Знают ли о них историки? Что говорят? Каковы возражения и где их можно прочитать? Что вы отвечали Вашим оппонентам? Наш ответ таков.