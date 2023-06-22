РИА Новости: подпольщики помогли ВС РФ нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне

РИАМО - 22 июн. Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения ВСУ в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, речной буксир, который выполнял задание украинских военных.