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РИА Новости: подпольщики помогли ВС РФ нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне

РИА Новости: подпольщики помогли ВС РФ нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне

РИАМО - 22 июн. Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения ВСУ в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, речной буксир, который выполнял задание украинских военных.

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