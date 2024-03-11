Быков о «Салавате»: «Разбрасываться такими специалистами, как Козлов, не считаю правильным»

Уфимская команда проиграла «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина (2-4). «Прежде чем делать какие‑либо изменения, тем более кардинальные, нужно сначала проанализировать, определить ошибки, выслушать тренерский штаб и только после этого принимать организационные решения в перспективе на следующий сезон.