НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Быков о «Салавате»: «Разбрасываться такими специалистами, как Козлов, не считаю правильным»

Уфимская команда проиграла «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина (2-4).  «Прежде чем делать какие‑либо изменения, тем более кардинальные, нужно сначала проанализировать, определить ошибки, выслушать тренерский штаб и только после этого принимать организационные решения в перспективе на следующий сезон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх