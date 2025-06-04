Франция и Бельгия не готовы поддержать запрет на российский газ без юридических гарантий

Франция и Бельгия отказались поддержать инициативу Еврокомиссии о запрете импорта российского газа в страны Европейского союза, сославшись на необходимость более детального анализа последствий такого шага.
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