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В кастрюльке

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Как из куриных сердечек сделать необычный деликатес: варю их в бульоне с маслом — заменяют дорогой язык в праздничном салате

Как из куриных сердечек сделать необычный деликатес: варю их в бульоне с маслом — заменяют дорогой язык в праздничном салате

Если хочется приготовить сытный и необычный салат без больших затрат, попробуйте этот рецепт с куриными сердечками.

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