Шикарная грудинка на замену магазинной колбасе: бюджетные ингредиенты, но получается нежнейшей

Пряная свиная грудинка, запеченная в пергаменте с чесноком, горчицей и паприкой — отличная домашняя замена любой покупной колбасе.
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