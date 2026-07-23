Две старейшие пожарные части Новосибирской области отметили юбилеи

Личный состав пожарно-спасательных частей № 54 и № 70, обеспечивающих безопасность Доволенского муниципального округа и Тогучинского района Новосибирской области, отметил 90-летие подразделений: вспоминали годы службы, пройденные испытания и труд людей, ведущих коллектив вперед.
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