Концерт и состязания казаков провели ко Дню народного единства во Фрязине

Местом единения жителей муниципалитета в этот снежный день стал лесопарк. Праздник напомнил всем о том, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и сохранять те ценности, которые делают нашу страну сильной и единой.
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