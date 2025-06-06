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Царьград

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Бесплатная парковка в Москве на День России: 12–14 июня от Сергея Собянина

Бесплатная парковка в Москве на День России: 12–14 июня от Сергея Собянина

В Москве на праздничные дни с 12 по 14 июня водители смогут бесплатно парковаться на улицах благодаря решению мэра Сергея Собянина.

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