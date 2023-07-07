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Кубань: как Запад пытается раскачать Юг России

Кубань: как Запад пытается раскачать Юг России

  3 и 4 июня в Краснодарском крае оживились анонимные телеграм-каналы. В социальные сети массово был запущен призыв на несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального (признан экстремистом и террористом, его деятельность запрещена в РФ).

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