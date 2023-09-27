Минздрав: в 35 городах России превышен эпидемпорог заболеваемости ОРВИ

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 35 городах РФ на 20% и более, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов 27 сентября журналистам.
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