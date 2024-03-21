В Тайшетском районе на участке трассы “Сибирь” ввели ограничения проезда

Госавтоинспекция Иркутской области в четыре часа дня 21 марта сообщила о том, что на участке федеральной автодороги «Сибирь» с 1167 по 1265 километры ограничено движение для грузового транспорта и автобусов.
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