Кремль исключил связь между решением по дизтопливу и переговорами

В Кремле не считают, что решение США по российскому дизельному топливу может повлиять на позицию Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
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