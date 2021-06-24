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Путин и европейцы

Путин и европейцы

Владимир Владимирович – разведчик. Это такое общее место, про которое неудобно вспоминать. Это, кстати, то, почему западные, ххм, партенры любят представлять его этаким вампиром с красными от крови руками.

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