Рогов сообщил об ударе ВС России по пункту дислокации боевиков ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации военнослужащих ВСУ в Запорожье. Как сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, они располагались в гостинице «Гранд Палас».
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