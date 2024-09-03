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Рогов сообщил об ударе ВС России по пункту дислокации боевиков ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил об ударе ВС России по пункту дислокации боевиков ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации военнослужащих ВСУ в Запорожье. Как сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, они располагались в гостинице «Гранд Палас».

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