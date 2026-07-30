Надымский пенсионер добровольно отдал мошенникам 4,5 миллиона рублей

В Надыме 62-летний местный житель стал жертвой киберпреступников, которые выманили у него крупную сумму денег под предлогом спасения от уголовного преследования, сообщил канал «Кибер Ямал» в мессенджере «Макс».
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