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ВС РФ атаковали в Киеве заводы по производству ракет и дальнобойных дронов

ВС РФ атаковали в Киеве заводы по производству ракет и дальнобойных дронов

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В результате массированного удара российских военных по Киеву поражены заводы, производившие ракеты и дальнобойные дроны для украинской армии, сообщает 1 августа Минобороны РФ.

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