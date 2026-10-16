Самарский областной художественный музей 23 октября откроет выставку «Западноевропейское искусство XVII–XIX веков», составленную из фондов Тульского музея изобразительных искусств.
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