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На Украине сообщили о насильной мобилизации экс-замначальника таможни

На Украине сообщили о насильной мобилизации экс-замначальника таможни

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) города Луцка Волынской области насильно мобилизовали бывшего замначальника региональной таможни Юрия Терещука, сообщило издание "Страна.

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