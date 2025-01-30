На Украине сообщили о насильной мобилизации экс-замначальника таможни

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) города Луцка Волынской области насильно мобилизовали бывшего замначальника региональной таможни Юрия Терещука, сообщило издание "Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии