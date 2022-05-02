Ронни О’Салливан выиграл седьмой титул в финале Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Ронни О’Салливан нанес шоковое поражение Джадду Трампу в финале Чемпионата Мира 2022 по снукеру со счетом 18-13, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Ронни О’Салливан подтвердил свой статус величайшего игрока в снукер, победив Джадда Трампа со счетом 18-13 в финале Чемпионата Мира 2022 по снукеру и в седьмой раз покорив Крусибл.