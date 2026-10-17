Украинская компания показала испытания БПЛА для эвакуации раненых Украинская оборонная компания SkyFall опубликовала видеоролик испытания беспилотника коптерного типа StarGate собственной разработки.
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