Кубинские танцы, пивные баталии и проживание в подарок: предложения февраля от парк-отеля «Московский»

Украсить последний месяц зимы кубинскими ритмами, попытать счастье в розыгрышах призов, попасть на мини-фестиваль пива и просто незабываемо отдохнуть предлагает парк-отель «Московский» 3* в Большой Алуште.
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