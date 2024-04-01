Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В МИД РФ оценили нынешние отношения России и НАТО

В МИД РФ оценили нынешние отношения России и НАТО

Состояние отношений России и НАТО на данный момент хуже, чем холодная война, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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