Российская нейросеть научилась почти безошибочно распознавать депрессию

Российские учёные создали нейросеть, которая может диагностировать депрессию с точностью более 96%. Разработка основана на совместном анализе электроэнцефалографии (ЭЭГ) и генетических данных и уже показала результаты, превосходящие предыдущие методы.
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