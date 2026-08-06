Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

Российская нейросеть научилась почти безошибочно распознавать депрессию

Российская нейросеть научилась почти безошибочно распознавать депрессию

Российские учёные создали нейросеть, которая может диагностировать депрессию с точностью более 96%. Разработка основана на совместном анализе электроэнцефалографии (ЭЭГ) и генетических данных и уже показала результаты, превосходящие предыдущие методы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии