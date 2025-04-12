Военный ВС РФ: снайперы на Красноармейском направлении уничтожают БПЛА Баба-яга

Старшина стрелковой роты снайперов группировки «Центр» Руслан с позывным «Албанец» рассказал РИА Новости, что российские военные уничтожают украинские дроны «Баба-яга» на Красноармейском направлении прицельным огнем.
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