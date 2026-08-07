НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Ломоносов не поступит. Российская система зачисления абитуриентов в вузы оставляет за бортом даже самых лучших

Ломоносов не поступит. Российская система зачисления абитуриентов в вузы оставляет за бортом даже самых лучших

В России опять начались споры вокруг ЕГЭ. Казалось бы, экзаменационный период давно закончился, абитуриенты уже определились с будущим местом учёбы, и до следующего года вся эта шумиха должна бы утихнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии