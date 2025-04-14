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Любовь не с первого взгляда: республиканцы США прониклись идеями Путина

Любовь не с первого взгляда: республиканцы США прониклись идеями Путина

Чем объясняется радикальный разворот администрации Трампа в сторону Москвы? В 1989 году, незадолго до распада СССР, Борис Ельцин — реформатор, который вскоре станет первым свободно избранным президентом постсоветской России, — посетил супермаркет в Хьюстоне, штат Техас, и был ошеломлен невообразимым ассортиментом мяса и овощей.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;республиканцы США прониклись идеями Путина&quot;. о, как! поручик, не ржать! до &quot;прониклись&quot; как раком до Луны. никуда они и никто другой не &quot;прониклись&quot;, ибо на той стороне парадигма другая. а вот временно гладить &quot;по шерсти&quot; дабы склонить, эт да, могут и гладят. в треугольнике США-Россия-Китай в одно лицо тока Россия может, два других игрока нет и ещё раз нет, ибо страшно взаимозависимы, да и не только друг от друга. т.ч. борьба друг-за-друга продолжается. и в этой борьбе Россия может подождать.
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