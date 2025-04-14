Чем объясняется радикальный разворот администрации Трампа в сторону Москвы? В 1989 году, незадолго до распада СССР, Борис Ельцин — реформатор, который вскоре станет первым свободно избранным президентом постсоветской России, — посетил супермаркет в Хьюстоне, штат Техас, и был ошеломлен невообразимым ассортиментом мяса и овощей.
Любовь не с первого взгляда: республиканцы США прониклись идеями Путина
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СК
Сергей Ковалев
"республиканцы США прониклись идеями Путина". о, как! поручик, не ржать! до "прониклись" как раком до Луны. никуда они и никто другой не "прониклись", ибо на той стороне парадигма другая. а вот временно гладить "по шерсти" дабы склонить, эт да, могут и гладят. в треугольнике США-Россия-Китай в одно лицо тока Россия может, два других игрока нет и ещё раз нет, ибо страшно взаимозависимы, да и не только друг от друга. т.ч. борьба друг-за-друга продолжается. и в этой борьбе Россия может подождать.
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