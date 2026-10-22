Над Воронежем и четырьмя районами области в ночь на 22 октября уничтожили 44 беспилотника, по предварительным данным, пострадавших нет, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев 22 октября в своем канале Telegram-канале.
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