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В Курской области начались бои за Любимовку, ВСУ ждет неизбежное поражение

В Курской области начались бои за Любимовку, ВСУ ждет неизбежное поражение

Русская армия подошла к Любимовке в Курской области, начались бои за населенный пункт.В Курской области начались бои за населенный пункт Любимовка, занятый ВСУ и имеющий значение для коммуникации украинской армии.

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