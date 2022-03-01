❗️Apple заявила о прекращении продаж всей продукции в России, пишет Reuters

Apple заявила о прекращении продаж всей продукции в России, сообщает агентство Reuters. По данным издания, компания ограничивает использование Apple Pay и других сервисов.

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