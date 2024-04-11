СК КБР возбудил дело после столкновения силовиков с боевиками под Нальчиком

Выстреливших в силовиков мужчин в окрестностях Нальчика ликвидировали. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном хранении оружия и взрывчатки, сообщили в пресс-службе СК по Кабардино-Балкарской Республике.
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