Засуха в России и Украине угрожает следующему урожаю пшеницы, пишет Bloomberg. Участки земли на территории этих стран, которые в совокупности составляют более четверти всего экспорта пшеницы, слишком сухие, чтобы на них можно было сажать какие-либо культуры.
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