Русские пошли на врага из-под земли: Белоусов разыграл новую тактику

d

demyr150648

Это просто так надо воевать по инструкции или тактическому руководству. Так воюют спецы и здравые люди. Это - просто рутина, которая должна быть обыденностью. Но такой пример очень полезен, дает перспективы к развитию и уверенности в своих силах. А то что пока нет такой повсеместной статистики, так надо в училища брать талантливых людей, обеспечивать учебные заведения современной матчастью и и учить электронному моделированию. Ну, и офицер должен выйти здоровым, не боящимся начальства, и лично смелым. Ну, и деньги у него должны быть, а он - военнослужащим-госслужащим, ну, как штатские, что просиживают штаны в думах или на госслужбе госслужащие. Время требует других военных-руководителей. НО с Шойгу-Сердюковыми, что слова из трех букв с ошибками пишут, далеко не уедем. Вот, пришел экономист, придумал новую тактику копания, и мы сразу победили. Выходит, кадровая политика у нас на перспективном направлении развивается, ого! Только где 1,5 млн комплектов одежды, и почему их дроны долетают до Волги. Сталинград, что ли надвигается?