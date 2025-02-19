Я — сноб: арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов рассказывает «Снобу» о любви к российской фотографии, важности искусства в жизни, главных проектах этого года и о том, как одно открытие перевернуло ее представление о бокалах для вина.
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