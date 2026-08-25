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«Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам матча Кубка России с «Краснодаром»

Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) рассмотрит обращение московского «Динамо» по итогам матча FONBET Кубка России с «Краснодаром», сообщает «Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) рассмотрит обращение московского «Динамо» по итогам матча FONBET Кубка России с «Краснодаром», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.

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