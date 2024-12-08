Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Существует вероятность, что президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Отмечается, что, по данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда сообщалось о захвате столицы повстанцами.

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