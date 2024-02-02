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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Безопасное детство» в Приморском крае

В рамках проведения социально значимых мероприятий, направленных на воспитание законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России «Черниговский» совместно с представителями общественного движения «Родительский патруль» провели профилактическую акцию «Безопасное детство!».

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