22.07.24==Пробили душу: как агрегаторы утечек сформировали базу «предателей»

Нелегальные сервисы по «пробиву» людей взяли на себя функцию обличения «уклонистов и предателей». В справках одного из агрегаторов появилась графа «Покинувшие РФ 2022-2024», где делаются однозначные выводы о причинах миграции конкретного человека за рубеж.