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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Да  мало  ли  что считает  этот пиндос  Дотком. России нечего делать на  саммите. Украина  должна  перестать существо...19/07/24==Украина...
  • Владимир Алтайцев
    БрЯхня!!!!!  Как сбивали, так и продолжат. Ракеты-то из НАТО, значит, ипиндосские.15.07.24==«Мы не ...
  • Владимир Алтайцев
    Грузия  не сторонник России. Просто  грузины  хотят  сидеть на  двух стульях. А  это  невозможно  долго  делать.10.07.24==Грузия ...

22.07.24==Пробили душу: как агрегаторы утечек сформировали базу «предателей»

22.07.24==Пробили душу: как агрегаторы утечек сформировали базу «предателей»

Нелегальные сервисы по «пробиву» людей взяли на себя функцию обличения «уклонистов и предателей». В справках одного из агрегаторов появилась графа «Покинувшие РФ 2022-2024», где делаются однозначные выводы о причинах миграции конкретного человека за рубеж.

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