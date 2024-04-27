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Без репрессий Россия не выживет – писатель Садулаев

Без репрессий Россия не выживет – писатель Садулаев

Политнавигатор Затяжная война, которую Россия введет на Украине, выгодна Западу и проходит по его сценарию, в его интересах.

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Комментарии
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Александр Батт
Данный бронекомбинезон будет защищать от ядерного оружия герметичностью с фильтрацией воздуха.
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51 мин.
eagle
И в первую очередь надо репрессировать писателя Садулаева. Уж больно фамилия нерусская. А не замышляет ли он чего? А может шпиён?
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15 мин.
igor kim
На каком основании?
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2 мин.

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