Куцак раскритиковал обсуждение даты Дня города на КГС

На заседании Городского Собрания депутаты обсудили вопрос установления даты празднования Дня города. Предложено было разграничить два события – День города и день перенесения иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной Крестным ходом из монастыря в Коренной пустыни в областной центр.
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