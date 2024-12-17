Куцак раскритиковал обсуждение даты Дня города на КГС

На заседании Городского Собрания депутаты обсудили вопрос установления даты празднования Дня города. Предложено было разграничить два события – День города и день перенесения иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной Крестным ходом из монастыря в Коренной пустыни в областной центр.