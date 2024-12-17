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Курские новости

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Куцак раскритиковал обсуждение даты Дня города на КГС

Куцак раскритиковал обсуждение даты Дня города на КГС

На заседании Городского Собрания депутаты обсудили вопрос установления даты празднования Дня города. Предложено было разграничить два события – День города и день перенесения иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной Крестным ходом из монастыря в Коренной пустыни в областной центр.

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