Сын британского фронтовика Броуз рассказал о коллекции техники из СССР

Сын участника Второй мировой войны британец Дэвид Броуз, который присутствовал на генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве, давно заинтересовался советской и русской военной историей.
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